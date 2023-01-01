Мужские кошельки

Важным и функциональным элементом стиля для мужчины является портмоне, который может рассказать многое о его владельце. Данный аксессуар поможет держать в порядке купюры, мелочь и кредитные карты. Коллекция оригинальных классических и современных мужских кошельков из натуральной кожи ручной работы для денег, карточек, документов и монет на сайте кожевенной мастерской Bonamont. В интернет-магазине представлены различные модели бумажников для мужчин как на каждый день, так и для особых случаев в подарок и для себя. Возможна персонализация изделия: тиснение, гравировка, шильда с надписью или логотипом. Доставка осуществляется из Санкт-Петербурга в любую точку России и мира.